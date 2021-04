Barça kann Supertalent Óscar Mingueza längerfristig binden

Der FC Barcelona bindet sein Abwehrtalent Óscar Mingueza längerfristig.

Der 21-jährige Spanier ist ein Eigengewächs des Vereins und bestritt in dieser Saison bereits 24 Ligaspiele für die Profis. Auch in der Champions League kam Mingueza in der Innenverteidigung bereits zum Einsatz. Am Freitagnachmittag geben die Katalanen die Vertragsverlängerung mit dem Abwehrspieler bis 2023 bekannt. Die Ausstiegsklausel wurde auf 100 Mio. Euro festgelegt.

psc 30 April, 2021 14:48