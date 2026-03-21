SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
"Könnte im Sommer wechseln"

Barça-Knall um Jules Koundé?

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 21 März, 2026 16:25
Barça-Knall um Jules Koundé?

Jules Koundé spielt bei Barça eine extrem starke Saison. Angeblich gehört er im Sommer überraschenderweise zu den Verkaufskandidaten.

Die finanzielle Schieflage des FC Barcelona ist bekannt. Um wichtige Einnahmen zu generieren, ist es offenbar auch ein Thema, Jules Koundé zu verkaufen. Kommt es zum Knall um den Stammspieler?

«Derzeit sieht die Situation so aus, dass Barça offen für Gespräche und Verhandlungen wäre, sollte ein gutes Angebot für den Franzosen eingehen – zum Beispiel von einem grossen Premier-League-Team. Koundé könnte einer der Namen auf der Liste der Spieler sein, die Barça im kommenden Transferfenster verlassen», erklärt der Insider Matteo Moretto bei «Radio Marca».

Koundé hat durch starke Leistungen endlich das Problem hinten rechts behoben, das die Blaugrana schon lange beheben wollten. Der 27-Jährige fällt nun schon länger verletzt aus – und wird entsprechend schmerzlich vermisst.

Koundés Barça-Vertrag wurde erst im vorigen Sommer bis 2030 verlängert. Bisher ist bezüglich möglicher Interessenten noch nichts bekanntgeworden.

Mehr Dazu
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Mehr entdecken
"Könnte im Sommer wechseln"

Barça-Knall um Jules Koundé?

21.03.2026 - 16:25
Inter senkt Forderung

Ein Wechsel von Inter-Verteidiger Alessandro Bastoni ist viel wahrscheinlicher geworden

17.03.2026 - 16:26
Barça for Life

Hansi Flick kündigt den letzten Klub seiner Trainerkarriere an

17.03.2026 - 15:21
"Exzellente Arbeit"

Barça-Boss Joan Laporta will unbedingt mit Sportchef Deco weitermachen

17.03.2026 - 13:24
Neuer Vertrag

Barça-Präsident Laporta kündigt nach Wiederwahl Verlängerung mit Hansi Flick an

17.03.2026 - 10:46
Neuer Vertrag

Barça wartet auf eine Antwort von Andreas Christensen

16.03.2026 - 17:22
Bonus fällig

Barça muss für Jules Koundé gewaltig nachzahlen

16.03.2026 - 14:10
Klares Ergebnis

Barça-Präsidentenwahl und Zukunft von Hansi Flick sind entschieden

16.03.2026 - 09:03
Grosse Hoffnung

Barcelona erkundigt sich nach Talent Rayane Messi

15.03.2026 - 19:17
Madrid bleibt Option

Erling Haaland schliesst Barca-Wechsel offenbar aus

15.03.2026 - 08:33