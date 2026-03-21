Barça-Knall um Jules Koundé?

Jules Koundé spielt bei Barça eine extrem starke Saison. Angeblich gehört er im Sommer überraschenderweise zu den Verkaufskandidaten.

Die finanzielle Schieflage des FC Barcelona ist bekannt. Um wichtige Einnahmen zu generieren, ist es offenbar auch ein Thema, Jules Koundé zu verkaufen. Kommt es zum Knall um den Stammspieler?

«Derzeit sieht die Situation so aus, dass Barça offen für Gespräche und Verhandlungen wäre, sollte ein gutes Angebot für den Franzosen eingehen – zum Beispiel von einem grossen Premier-League-Team. Koundé könnte einer der Namen auf der Liste der Spieler sein, die Barça im kommenden Transferfenster verlassen», erklärt der Insider Matteo Moretto bei «Radio Marca».

Koundé hat durch starke Leistungen endlich das Problem hinten rechts behoben, das die Blaugrana schon lange beheben wollten. Der 27-Jährige fällt nun schon länger verletzt aus – und wird entsprechend schmerzlich vermisst.

Koundés Barça-Vertrag wurde erst im vorigen Sommer bis 2030 verlängert. Bisher ist bezüglich möglicher Interessenten noch nichts bekanntgeworden.