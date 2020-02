Barça schnappt sich wohl Martin Braithwaite

Dem FC Barcelona wird von der spanischen Liga nach der Verletzung von Ousmane Dembélé ein Nottransfer gestattet. Die Wahl könnte auf Martin Braithwaite fallen.

Der 28-jährige Däne läuft für Ligakonkurrent Leganés auf und hat dort in 27 Pflichtspielen für seinen Verein in dieser Saison acht Tore erzielt. Braithwaite verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Mio. Euro. Wie die katalanischen Zeitungen “Sport” und “Mundo Deportivo” übereinstimmend berichten, wird Barça die Klausel wohl aktivieren.

Braithwaite soll die Ausfälle von Dembélé und auch Luis Suarez kompensieren. Er wird für Barça bis Saisonende aber nur in der Meisterschaft und nicht in der Champions League zum Einsatz kommen können.

psc 18 Februar, 2020 11:53