Barça kann sein Glück bei Marcus Rashford nicht glauben

Der FC Barcelona ist über seinen im Sommer geglückten Transfer von Marcus Rashford regelrecht begeistert und plant bereits fix mit dem Engländer.

Der 27-jährige Stürmer wurde zunächst für eine Saison von Manchester United ausgeliehen. Für 30 Mio. Euro können die Katalanen Rashford im kommenden Sommer aber fix übernehmen. Und gemäss "The Sun" zeichnet sich bereits ab, dass Barça die Kaufoption aktivieren wird. Trainer Hansi Flick und auch die übrigen sportlichen Verantwortlichen sind mit dem Engländer äusserst zufrieden und sogar glücklich, dass dieser die Schuhe nun für Barça schnürt.

In zehn Spielen kommt Rashford bereits auf drei Tore und fünf Assists. Flick vertraut dem Angreifer und setzt diesen regelmässig auf den Flügeln ein.

psc 13 Oktober, 2025 11:18