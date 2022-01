Barça würde bei einer Mega-Offerte für Frenkie de Jong zustimmen

Der FC Barcelona will wegen seiner angespannten finanziellen Situation einige Spieler für teures Geld verkaufen. Zu den Transferkandidaten zählt offenbar auch Frenkie de Jong.

Dessen Vater sagt in einem Interview zuletzt, dass sich der 24-Jährige in Barcelona wohl fühlt und weiterhin da plane, allerdings gebe es auch immer wieder Anfragen von anderen Topklubs. Und gemäss “The Athletic” spekuliert Barça sogar darauf, dass eine Mega-Offerte für De Jong eintrifft. Dabei denkt der La Liga-Verein etwa an Newcastle United, das sich bemühen könnte.

Offenbar würde man bei Barça ein entsprechendes Topangebot annehmen. Seit seiner Ankunft im Sommer 2019 konnte der niederländische Spielmacher nicht vollends überzeugen. Die Klubverantwortlichen können sich vorstellen, die künftige Mannschaft ohne De Jong zu aufzubauen.

