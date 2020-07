Barça-Boss äussert sich zur Zukunft von Lionel Messi & Trainer Setién

Barça-Präsident Josep Maria Bartomeu versichert öffentlich, dass Lionel Messi auch in Zukunft für den FC Barcelona auflaufen wird.

Ein baldiger Abgang des Kapitäns, der zurzeit nur noch bis 2021 an die Katalanen gebunden ist, wird es laut Bartomeu nicht geben. “Wir haben Gespräche geführt, führen aktuell Gespräche und werden auch weiterhin Gespräche führen. Er will seine Karriere hier beenden”, sagt der 57-Jährige im Gespräch mit “TV3” und schiebt nach: “Wir werden sicher verlängern, ich habe keine Zweifel daran, dass er bleibt.” Messi stiess im Jahr 2000 zum FC Barcelona und hat seine gesamt Profikarriere da verbracht.

Einen Abgang des 33-Jährigen wird es also nicht geben. Auch Trainer Quique Setién soll über diese Saison hinaus bleiben, sagt Bartomeu. Eine Jobgarantie gibt der Barça-Boss dem Coach allerdings nur bedingt: “Quique Setién wird das Team in der Champions League betreuen. Das Ziel ist es, dass er in der kommenden Saison Trainer bleibt. Es ist unsere Absicht, die Verträge zu erfüllen.”

