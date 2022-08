Chelsea gibt Angebot für Frenkie de Jong ab

Chelsea-Coach Thomas Tuchel ist mit der Qualität in seinem Kader noch nicht zufrieden. Ein Spieler, der diese aufwerten könnte, wäre Frenkie de Jong. Für den Niederländer haben die Londoner nun offenbar ein Angebot abgegeben.

Laut “Sport” bietet Chelsea eine Ablöse von 70 Mio. Euro plus Linksverteidiger Marcos Alonso, an dem die Katalanen passenderweise ohnehin Interesse signalisieren. Das vorhandene Problem: De Jong hat bislang keine Anstalten gemacht, Barça in diesem Sommer verlassen zu wollen. ManUtd hat den 25-jährigen Nationalspieler vergebens umgarnt. Ob Chelsea grössere Erfolgsaussichten hat, bleibt abzuwarten. Immerhin spielen die Blues im Gegensatz zu den Red Devils in dieser Saison aber in der Champions League.

psc 6 August, 2022 11:30