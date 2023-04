FC Chelsea blockiert Barça-Rückkehr von Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang forciert eine Rückkehr zum FC Barcelona. Dabei muss auch der FC Chelsea mitspielen, der ihm den Wechsel nach jetzigem Stand verweigert.

Pierre-Emerick Aubameyang darf den FC Chelsea nicht verlassen, zumindest nicht zum FC Barcelona. Der «Daily Mail» zufolge sind die Blues stinksauer auf den Stürmer und haben beschlossen, ihn definitiv nicht nach Barcelona zu verkaufen.

Was war passiert? Nachdem Aubameyang nicht für das Meisterschaftsspiel gegen Everton nominiert worden war, machte er sich auf dem Weg nach Barcelona. Dort sah er sich zuerst den Clasico zwischen Barça und Real Madrid an, um im Anschluss in der Kabine mit seinen ehemaligen Mannschaftskollegen den 2:1-Sieg zu feiern.

Von Aubameyangs Kabinenbesuch hatten sich schnell unzählige Bilder verbreitet. Unter anderem Ferran Torres hatte gemeinsame Aufnahmen in den sogenannten Sozialen Medien hochgeladen.

Diese Stippvisite könnte Aubameyang nun zum Verhängnis werden. Der 33-Jährige will im Sommer unbedingt zurück nach Barcelona, bekommt dafür nun aber offenbar keine Freigabe. Bei Chelsea spielt er trotz bis 2024 gültigem Vertrag keine Rolle mehr und sollte eigentlich schon im Winter abgegeben werden.

aoe 1 April, 2023 15:23