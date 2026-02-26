SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Heftiger Rückschlag für Frenkie de Jong

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Februar, 2026 14:36
Barcelonas Spielmacher Frenkie de Jong zieht sich zur Unzeit eine ziemlich gravierende Verletzung zu.

Wie «AS»-Journalist Javi Miguel Club berichtet, hat sich der 28-jährige Mittelfeldprofi im Training eine schwerwiegende Blessur am Oberschenkel zugezogen. De Jong wird wohl rund einen Monat ausfallen. Damit fehlt dem Team unter anderem im Copa del Rey-Halbfinale gegen Atlético und auch im Achtelfinale der Champions League. Dort treffen die Katalanen auch Paris St. Germain oder Newcastle United.

De Jong hat in dieser Saison bislang 31 Pflichtspiele für Barça bestritten und das Team in der Abwesenheit von Marc-André ter Stegen jeweils auch als Kapitän angeführt.

