Der 48-jährige Ex-Profi wurde bei den Katalanen am Freitag vorgestellt. Wie die Katalanen mitteilen, übernimmt Cruyff seine neue Aufgabe, die er seit dem 1. Juli bereits kommisarisch übernahm, nun fix. Ein entsprechender Vertrag wurde unterzeichnet.

Zwischen 1993 und 1996 war Cruyff als Profi bei Barça aktiv. Seit im November 2021 der frühere Sportdirektor Ramon Planes sein Amt niederlegte, war er bereits in der Sportkommision tätig und übernahm wichtige Rollen bei den zahlreichen Transfer in diesem Sommer.

ℹ️ @JordiCruyff, new sporting director of the Clubhttps://t.co/XEtM4MqWg5

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2022