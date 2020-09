Ronald Koeman öffnet Luis Suarez Türe für Rückkehr

Luis Suarez hat wurde beim FC Barcelona für die bisherigen Vorbereitungsspiele dispensiert, da ein Transfer zur Debatte steht. Der Uruguayer könnte aber bald zurückkehren.

Dies kündigt Barça-Coach Ronald Koeman gleich höchstpersönlich an. “Ich habe mit ihm über die Zukunft gesprochen und wir warten, ob er bleibt oder nicht. Wenn er letztlich kein neues Team findet und bleibt, wird er ein vollwertiges Mitglied des Kaders sein”, sagte der niederländische Coach nach dem 3:1-Testspielsieg gegen Gijon am Mittwoch. Zuletzt hat sich ein Wechsel von Suarez zu Juventus zerschlagen, da der 33-Jährige den italienischen Pass nicht rechtzeitig erhält, damit er in der Champions League mittun kann. Andere Optionen sind aber auch denkbar. Noch ist die finale Entscheidung keineswegs getroffen.

Messi soll derweil um einen Verbleib seines Kumpels kämpfen.

psc 17 September, 2020 11:53