Ronaldinho mag es nicht, Fussballspiele zu schauen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 Februar, 2026 16:03
Der einstige Weltfussballer und Edeltechniker Ronaldinho mag es selbst nicht, Fussballspiele in voller Länge zu schauen.

Der mittlerweile 45-jährige Brasilianer hat sich vor einem Legendenmatch zwischen Ex-Spielern des FC Barcelona und Real Madrid in Los Angeles zur Thematik geäussert. Ihm dauern Fussballspiele schlicht zu lange. «Ich mag es nicht, Fussballspiele zu schauen. Ich mag es nur, Highlights zu sehen. 90 Minuten sind zu lange. Ausser es ist ein Final oder ein Derby oder ähnliches Spiel. Falls es keine solche Partie ist, mag ich es nicht», wird Ronaldinho von der «Marca» zitiert.

Offenbar hat seine Vergangenheit als Profi zusätzliche negative Effekte: «Ich werde nervös. Ich schaue mir das an und denke: ‚Wie konnte der Typ diesen Pass nicht anbringen?‘ Das ist der Punkt, an dem ich wütend werde.»

Ronaldinho war ein absolut genialer Fussballer, dem technisch niemand etwas vorgemacht hat. Sein hohes Niveau haben längst nicht alle Profis, was Ronaldinho sichtlich nervt. Spass am selber Spielen hat er indes weiterhin: Regelmässig nimmt der frühere Barça-Profi an Benefizspielen oder Showmatches teil.

