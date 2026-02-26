Stürmer Marc Guiu hat die Schnauze voll von Chelsea

Der spanische Stürmer Marc Guiu ist zutiefst enttäuscht über seine aktuelle Rolle bei Chelsea und möchte den Klub im Sommer verlassen.

Wie die katalanische Zeitung «Sport» berichtet, hat der 20-Jährige die Klubbosse der Londoner bereits darum gebeten, in der nächsten Transferperiode trotz Vertrag bis 2029 einen Wechsel tätigen zu können. Guiu sollte die aktuelle Saison eigentlich auf Leihbasis in Sunderland bestreiten und wurde Anfang August auch dahin ausgeliehen. Nach weniger als einem Monat beorderte ihn Chelsea wegen einer Blessur von Liam Delap allerdings zurück.

Seither hat er fast nur Jokereinsätze bestritten und musste häufig auch während 90 Minuten auf der Ersatzbank ausharren. Davon hat Guiu genug. Der junge Angreifer will in der kommenden Saison unbedingt eine Rolle als Fixstarter haben – bei einem anderen Klub.

Chelsea verpflichtete ihn im Sommer 2024 für 6 Mio. Euro Ablöse vom FC Barcelona, wo der Rechtsfuss die gesamte Ausbildung bestritten hatte.