SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Abgang geplant

Stürmer Marc Guiu hat die Schnauze voll von Chelsea

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Februar, 2026 15:47
Stürmer Marc Guiu hat die Schnauze voll von Chelsea

Der spanische Stürmer Marc Guiu ist zutiefst enttäuscht über seine aktuelle Rolle bei Chelsea und möchte den Klub im Sommer verlassen.

Wie die katalanische Zeitung «Sport» berichtet, hat der 20-Jährige die Klubbosse der Londoner bereits darum gebeten, in der nächsten Transferperiode trotz Vertrag bis 2029 einen Wechsel tätigen zu können. Guiu sollte die aktuelle Saison eigentlich auf Leihbasis in Sunderland bestreiten und wurde Anfang August auch dahin ausgeliehen. Nach weniger als einem Monat beorderte ihn Chelsea wegen einer Blessur von Liam Delap allerdings zurück.

Seither hat er fast nur Jokereinsätze bestritten und musste häufig auch während 90 Minuten auf der Ersatzbank ausharren. Davon hat Guiu genug. Der junge Angreifer will in der kommenden Saison unbedingt eine Rolle als Fixstarter haben – bei einem anderen Klub.

Chelsea verpflichtete ihn im Sommer 2024 für 6 Mio. Euro Ablöse vom FC Barcelona, wo der Rechtsfuss die gesamte Ausbildung bestritten hatte.

Mehr Dazu
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Keine hohe Forderung

ManCity lässt Nathan Aké günstig zu Barça ziehen
Mehr entdecken
Abgang geplant

Stürmer Marc Guiu hat die Schnauze voll von Chelsea

26.02.2026 - 15:47
Ausfall in Schlüsselspielen

Heftiger Rückschlag für Frenkie de Jong

26.02.2026 - 14:36
Stürmer gesucht

Barça nimmt jetzt auch Omar Marmoush ins Visier

25.02.2026 - 16:38
Kann finanziert werden

Barça spricht schon öffentlich von Haaland-Transfer

25.02.2026 - 11:31
Zu langweilig

Ronaldinho mag es nicht, Fussballspiele zu schauen

24.02.2026 - 16:03
Gespräche beginnen

Barça fasst Plan, wie Marcus Rashford fix verpflichtet wird

24.02.2026 - 15:51
Von der Insel

Für Nathaniel Brown gibt es den nächsten hochkarätigen Interessenten

23.02.2026 - 14:34
Medizintest absolviert

16-jähriger Engländer Ajay Tavares schliesst sich Barça an

23.02.2026 - 14:12
Ter Stegen & Ansu Fati

Barça fixiert zwei Abgänge von Topverdienern im Sommer

23.02.2026 - 12:32
Finanziell möglich?

Bastoni im Fokus mehrerer Topklubs – Barca tendiert zu Inter-Star

22.02.2026 - 13:28