VfL Osnabrück leiht Barça-Talent Reis

Ein Jahr nach seinem Wechsel zum FC Barcelona verändert sich Ludovit Reis ins Nachbarland Deutschland. Zweitligist VfL Osnabrück leiht den Junioren-Nationalspieler für den Rest der Saison.

Nach einem Jahr beim FC Barcelona zieht Ludovit Reis (20) vorübergehend weiter. Der VfL Osnabrück gibt die einjährige Ausleihe des Niederländers bekannt. Eine Kaufoption besteht für den Klub von der Bremer Brücke nicht.

“Ludovit Reis kann auf sämtlichen Positionen im Mittelfeld eingesetzt werden und verschafft unserem Kader damit weitere Flexibilität. Er verfügt über eine sehr gute technische Ausbildung gepaart mit ausgeprägten Balleroberungsqualitäten”, kommentiert Osnabrücks Sportdirektor Benjamin Schmedes. “Darüber hinaus verfügt er trotz seines jungen Alters bereits über weitreichende internationale Erfahrung, die er sowohl in seinen bisherigen Vereinen als auch in den U-Nationalmannschaften der Niederlande sammeln konnte.”

Barça hatte Reis im Sommer vorigen Jahres für über drei Millionen Euro vom FC Groningen unter Vertrag genommen und ihn mit einem Vertrag bis 2022 ausgestattet.

Reis war meist in der zweiten Barça-Mannschaft aktiv. Mit der war er im Finale der Playoffs am CE Sabadell gescheitert. Der Mittelfeldspieler kommt ausserdem regelmässig in der U21-Nationalmannschaft der Niederlande zum Einsatz.

aoe 3 Oktober, 2020 13:15