Barça-Legende Luis Suarez könnte wieder nach Spanien zurückkehren

Der frühere Barça-Profi Luis Suarez könnte nach seinem Abstecher nach Uruguay, der mit der WM enden wird, wieder nach Spanien zurückkehren.

Medienberichten zufolge bekundet der FC Sevilla Interesse am 35-jährigen Torjäger. Die Andalusier wollen im Transferfenster vom Januar in jedem Fall Verstärkung für die Offensive besorgen. Luis Suarez könnte eine heisse Option werden. Dessen Engagement beim Heimatklub Club Nacional endet in wenigen Wochen. Zuletzt wurde der Stürmer auch mehrfach mit einem Wechsel in die MLS in Verbindung gebracht, wo es vor allem mit Los Angeles Galaxy ebenfalls einen heissen Interessenten gibt. Die Entscheidung ist noch nicht final gefallen.

psc 3 November, 2022 11:00