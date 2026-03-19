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Neuer Vertrag

Für Antonio Rüdiger sieht es bei Real Madrid jetzt sehr gut aus

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 März, 2026 13:50
Für Antonio Rüdiger sieht es bei Real Madrid jetzt sehr gut aus

Abwehrspieler Antonio Rüdiger wird seinen Vertrag bei Real Madrid wohl doch verlängern.

Wie Transferexperte Matteo Moretto berichtet, stehen sein Halbbruder Sahr Senesie und das Beraterteam zurzeit in engem Austausch mit den Klubverantwortlichen von Real. Demnach haben sich die Madrilenen entschieden, die Zusammenarbeit mit dem 33-jährigen Innenverteidiger über diese Saison hinaus fortzusetzen. Zuletzt konnte Rüdiger unter anderem in der Champions League gegen Manchester City überzeugende Auftritte an den Tag legen. Genau dafür wird er wohl belohnt.

Der deutsche Nationalspieler stiess im Sommer 2022 ablösefrei von Chelsea zu Real und hat sich dort im Abwehrzentrum von Beginn weg etabliert. Zuletzt gab es aufgrund wiederkehrender Verletzungsprobleme und seines fortgeschrittenen Alters dennoch Fragezeichen um seine Zukunft beim spanischen Topklub. Diese scheinen nun ausgeräumt. Noch unklar ist, ob Rüdiger für den Verbleib eine Gehaltskürzung in Kauf nehmen muss und wie lange der neue Vertrag laufen wird.

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