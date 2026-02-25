Benfica hat mit Berufung gegen Prestianni-Sperre keinen Erfolg

Benfica muss im Rückspiel der Champions League-Playoffs definitiv auf Gianluca Prestianni verzichten.

Der portugiesische Klub legte gegen die provisorische Sperre der UEFA Berufung ein. Diese hatte allerdings keinen Erfolg. Prestianni ist nach Madrid gereist und hat dort am Dienstag auch das Abschlusstraining bestritten. Am Mittwochabend wird er im Santiago Bernabeu aber definitiv nicht auflaufen.

Bislang bestreitet der 20-jährige Argentinier die heftigen Rassismus-Vorwürfe von Vinicius, der im Hinspiel vor Wochenfrist unter anderem beim Schiedsrichter geklagt hatte. Das reguläre Ermittlungsverfahren der UEFA läuft noch. Es könnten weitere Sperren folgen.

Prestianni hat seinerseits offenbar erklärt, dass ihn der Real-Stürmer als «Zwerg» beleidigt hatte.