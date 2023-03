Carlo Ancelotti: «Würde für den Rest meines Lebens bei Real Madrid bleiben»

Brasiliens Fussballverband giert nach Carlo Ancelotti, und zwar schon seit einigen Monaten. Für den «Mister» kommt es aber nicht infrage, Real Madrid zu verlassen.

Um Carlo Ancelotti ranken sich seit geraumer Zeit Wechselgerüchte, der brasilianische Fussballverband möchte den Trainer von Real Madrid nur allzu gerne engagieren. Die Verantwortlichen der Selecao müssen sich aber einen anderen Kandidaten für das vakante Traineramt suchen.

«Es ist eine Entscheidung, die der Verein treffen muss. Ich würde für den Rest meines Lebens hier bleiben, obwohl das unmöglich ist. Es ist eine Entscheidung, die der Verein am Ende der Saison treffen muss», sagte Ancelotti während der Pressekonferenz vor dem Clasico gegen den FC Barcelona (Sonntag, 21 Uhr).

Und weiter: «Danach möchte ich hier weitermachen und ich hoffe, dass das der Fall ist. Was der Verein entscheidet, ist nicht so wichtig, ich geniesse jeden Tag. Ob sie mich für drei Monate oder für drei Jahre wollen, ich werde es geniessen. Am Ende werde ich dem Verein für mein ganzes Leben dankbar sein.»

Ein ungewöhnlich klares Statement, das es im modernen Fussball nicht mehr allzu häufig gibt. Ancelottis Vertrag ist noch bis 2024 datiert. Die Entscheidungsträger werden nach der Saison wahrscheinlich vom sportlichen Abschneiden abhängig machen, ob Ancelotti weitermachen darf.

Die Verteidigung des Meistertitels liegt in ziemlich weiter Ferne. Vor dem Clasico beträgt der Rückstand auf das führende Barça neun Punkte. In der Copa del Rey steht noch das Rückspiel im Halbfinal an und in der Champions League geht es im Viertelfinal gegen den FC Chelsea.

