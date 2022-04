Kapazität wird erhöht: So viele passen bald ins Estadio Santiago Bernabéu

Der Umbau des Estadio Santiago Bernabéu ist weiterhin in vollem Gange und dürfte innerhalb der nächsten Monate fertiggestellt werden. Passen derzeit noch rund 81.000 ins Stadion, werden es nach der Fertigstellung etwa 85.000 sein. Folglich werden circa 4.000 neue Sitzmöglichkeiten geschaffen. Dafür wird auch die Höhe des Stadions um zehn Meter angehoben.

Seit der aktuellen Saison spielt Real Madrid wieder an der Concha Espina – trotz Umbaus. Zuvor stiegen die Königlichen – auch aufgrund der Corona-Pandemie – ein Jahr auf das Estadio Alfredo Di Stéfano am Trainingsgelände um.

🚨| New Santiago Bernabéu will have around 4,000 seats added and the height will be increased by 10 meters, therefore adding an extra tier.

The capacity of the stadium will be around 85,500 after the renovation is complete. #rmalive pic.twitter.com/Yi5oaGYimN

