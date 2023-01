Karim Benzema lässt Zukunft bei Real Madrid offen

Karim Benzema ist vertraglich noch bis Saisonende an Real Madrid gebunden. Der Stürmer lässt seine Zukunft offen.

Was mit Karim Benzema nach dieser Saison ist, weiss der Franzose offenbar selbst noch nicht einmal. Auf der Pressekonferenz am Samstag vor dem Finale in der Supercopa de España gegen den FC Barcelona (Sonntag, 20 Uhr) darauf angesprochen, ob er bei den Königlichen bleiben wolle, sagte er: «Ich bin bei Real Madrid. Darüber zu reden, ist dann ein anderes Thema.»

Der amtierende Ballon-d’Or-Sieger betonte: «Ich geniesse es so wie jeder andere Spieler bei Real Madrid. Was im Fussball passiert, wissen wir nicht. Aber ich bin hier, morgen haben wir ein weiteres Finale und hoffentlich können wir die Trophäe mit nach Madrid nehmen.» Es dürfte jedoch davon auszugehen sein, dass der 35-Jährige mindestens eine weitere Saison beim spanischen Rekordmeister bleiben wird.

adk 14 Januar, 2023 16:42