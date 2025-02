Luka Modric will bei Real noch einmal verlängern und zur WM 2026

Luka Modric hat mit 39 Jahren noch lange nicht im Sinn, seine Karriere zu beenden. Im Gegenteil: Der kroatische Spielmacher will noch mindestens ein weiteres Jahr auf höchstem Niveau spielen.

Laut "AS" würde der Mittelfeldprofi seinen im Juni auslaufenden Vertrag bei seinem langjährigen Klub Real Madrid gerne noch einmal verlängern. Modric spielt bereits seit beinahe 13 Jahren für den La Liga-Klub und will noch mindestens bis 2026 bleiben. Der kroatische Rekordnationalspieler will nämlich für sein Land unbedingt an die WM 2026 in die USA, Mexiko und Kanada reisen. Dort winkt Modric bereits die fünfte WM-Teilnahme. Es wären sogar sechs, hätte sich Kroatien für die WM 2010 qualifiziert. Jenes Turnier verpasste das Land jedoch.

Ob die Pläne von Modric umgesetzt werden können, steht noch nicht fest. Die Real-Bosse haben noch nicht entschieden, ob Modric in der kommenden Saison tatsächlich noch Teil des Kaders bleibt. Trainer Carlo Ancelotti setzt aber auch in dieser Saison regelmässig auf den Routinier. Und von Klubpräsident Florentino Perez gibt es stets nur warme Worte. In der Vergangenheit hatte dieser sogar gesagt, dass Modric selbst entscheide, wann er seine Real-Karriere beende. Demzufolge würde einer Vertragsverlängerung nichts im Weg stehen.

psc 6 Februar, 2025 15:17