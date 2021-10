Mbappé-Wechsel zu Real Madrid laut Benzema “Frage der Zeit”

Geht es nach Karim Benzema, dann wird Kylian Mbappé früh oder später für Real Madrid stürmen. Der derzeitige Real-Stürmer plaudert sogar über den angeblichen Wunsch des PSG-Stars.

Im Interview mit der “L’Équipe” hat sich Karim Benzema mal wieder über einen möglichen Wechsel seines französischen Nationalmannschaftskollegen geäussert. “Er hat es selbst gesagt”, sagte Benzema in Bezug auf einen potenziellen Transfer von Mbappé von Paris Saint-Germain zu den Königlichen.

Laut Benzema will Mbappé “noch etwas anderes machen”. So stehe für den Real-Stürmer fest: “Eines Tages wird er für Real Madrid spielen. Ich weiss nicht, wann. Aber er wird kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit.” 2022 könnte es klappen, denn läuft dann Mbappés Vertrag in Paris aus.

adk 3 Oktober, 2021 11:09