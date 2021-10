Die Mutter von Kylian Mbappé verunsichert Real Madrid

Die Mutter von Stürmerstar Kylian Mbappé sorgt mit Äusserungen in der französischen Presse für Aufsehen.

Am Mittwoch sagte die Mama des 22-jährgen Weltmeisters ziemlich unvermittelt, dass ein Verbleib des Torjägers in Paris nun doch wahrscheinlicher ist als bislang kolportiert. “Wir verhandeln zurzeit mit PSG und es läuft gut”, wird Fayza Lamari von “Le Parisien” zitiert. Demnach habe sie sich sogar schon mit PSG-Sportdirektor Leonardo getroffen: “Werden wir uns einigen können? Eine Sache ist sicher: Er wird alles geben, um die Champions League zu gewinnen. Kylian braucht Erfüllung.”

Sind dies nun beunruhigende Aussagen für Real Madrid, das Mbappé nächsten Sommer unbedingt verpflichten will? Nicht unbedingt: Die Familie des Stürmers soll einen Verbleib des Angreifers in Frankreich schon länger bevorzugen. Dennoch wollte dieser bereits im vergangenen Sommer wechseln. Einen allzu grossen Einfluss scheint die Meinung der Mama also nicht zu haben.

