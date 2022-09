Real-Coach Ancelotti lacht über Frage zu Kylian Mbappé

Nachdem in Frankreich publik wurde, dass der Vertrag von Kylian Mbappé bei Paris St. Germain wohl nur bis 2024 läuft und der Franzose schon in knapp zwei Jahren wieder ablösefrei sein könnte, wollten spanische Journalisten von Real-Trainer Carlo Ancelotti sofort wissen, ob die Türe für den Torjäger bei den Königlichen denn noch offen stehe. Der 63-jährige Italiener hatte für diese Frage nur ein müdes Lächeln übrig.

Offensichtlich hat der Italiener keine Lust mehr, Fragen zu und über Kylian Mbappé zu beantworten. “Ich verschränke meine Arme zu dieser Frage”, sagte Ancelotti auf der Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel gegen RB Leipzig und sprach stattdessen lieber über jene Stürmer, die ihm aktuell zur Verfügung stehen: “Wir sind glücklich mit den Stürmern, den Spielern, die wir haben. Wir sind sehr froh, Karim (Benzema, Anm. d. Red.) zu haben, aber wenn ein junger Spieler kommt, verstärkt sich das nochmal mehr als bei einem Spieler, an den du schon gewöhnt bist. Was Vinícius und Rodrygo gerade machen, ist toll und wir denken gerade an niemanden anderen. Da gibt es keine Zweifel. Wir schauen auf das, was wir haben und auch die Spieler konzentrieren sich nur darauf.”

Und auch Marco Asensio hat Ancelotti keineswegs aufgegeben, auch wenn dieser im Sommer angeblich die Freigabe für einen Wechsel erhielt: “Er macht es sehr gut, die Reaktion auf das Spiel war sehr gut, er hat heute gut trainiert. Das muss passieren, wenn ein Spieler wütend wird, besser trainieren oder eben den Kopf hängen lassen. Er hat gestern gut trainiert, heute auch und er hat eine Chance, morgen zu spielen.”

Als Nummer 9 kam wegen der Verletzung von Benzema zuletzt Eden Hazard zum Zug. Auch mit dessen Leistung war Ancelotti beim 4:1-Sieg gegen Mallorca zufrieden, auch wenn der Belgier nicht traf und nach einer knappen Stunde ausgewechselt wurde.

psc 13 September, 2022 17:33