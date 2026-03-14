Real Madrid bei Ibrahima Konaté wieder im Rennen

Real Madrid braucht zur neuen Saison mindestens einen hochkarätigen neuen Innenverteidiger. Die Blancos befinden sich offenbar bei Ibrahima Konaté wieder im Rennen.

Nachdem es zuletzt hiess, Ibrahima Konaté spiele in den Transferplanungen bei Real Madrid keine Rolle mehr, scheint der Innenverteidiger des FC Liverpool plötzlich wieder ein Thema zu sein. Gemäss «Defensa Central» haben die Blancos die Gespräche mit den Vertretern des Abwehrstars wieder aufgenommen.

Die Verträge von David Alaba und Antonio Rüdiger laufen aus und werden voraussichtlich nicht verlängert, zudem hat Éder Militão wieder und wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen.

In Liverpool will Trainer Arne Slot Konaté nicht ziehen lassen, eine Entscheidung über seine Zukunft an der Anfield Road steht noch aus. Die Reds haben dem 26-Jährigen schon mehrere Angebote zur Vertragsverlängerung unterbreitet – Konaté hat sich bisher aber nicht von einer Unterschrift überzeugen lassen.

Konaté ist nicht der einzige Wechselkandidat, der um die Concha Espina gehandelt wird. Murillo (23, Nottingham Forest), Cristian Romero (27, Tottenham Hotspur) und Nico Schlotterbeck (26, Borussia Dortmund) sollen sich unter anderem ebenfalls im Madrider Visier befinden.