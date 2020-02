Real Madrid hat einen Plan für Kylian Mbappé

Real Madrid verfolgt einen langfristigen Plan für die Verpflichtung von PSG-Stürmer Kylian Mbappé.

Der 21-jährige Angreifer steht nach wie vor im Fokus der Madrilenen. Laut “AS” will der spanische Topklub Mbappé über den informellen Weg über seine Berater zunächst wissen lassen, dass man ihn verpflichten will. Eine Vertragsverlängerung des Jungstars in Paris soll so verhindert werden. Der aktuelle Kontrakt läuft bis 2022. Sollte die Verlängerung wie erhofft ausbleiben, würden die Real-Bosse dann ein Jahr vor Vertragsende, also im Sommer 2021, bei den Parisern anklopfen und konkrete Schritte für einen Transfer unternehmen. Von einer Ablöse von 150 bis 200 Mio. Euro ist die Rede.

Dieses Vorgehen fruchtete bereits bei Eden hazard, der im vergangenen Sommer für 100 Mio. Euro – und ein Jahr vor Vertragsende – von Chelsea in die spanische Hauptstadt stiess.

