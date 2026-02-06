SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Pedri

Real Madrid plant Blockbuster-Transfer eines Barça-Stars

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 Februar, 2026 17:15
Real Madrid plant ein Manöver, das die Fussballwelt so ziemlich auf den Kopf stellen könnte.

Nach langer Zeit steht bei den Königlichen wieder einmal ein Star von Erzrivale FC Barcelona im Visier. Der spanische Journalist Siro López behauptet, dass Mittelfeldspieler Pedri konkretes Interesse von Real weckt.

Der 23-Jährige stiess im Sommer 2020 von Las Palmas zu den Katalanen und steht dort noch langfristig bis 2030 unter Vertrag. Er verfügt über eine utopische Ausstiegsklausel in Höhe von 1 Milliarde Euro. Im Starensemble von Trainer Hansi Flick spielt er eine sehr wichtige Rolle.

Dies soll Real jedoch allerdings nicht davon abhalten, dem Spielmacher Avancen zu machen. Die Madrilenen hatten einst die Möglichkeit, Pedri als Junior zu verpflichten. Damals wurde er aber als zu schwach bzw. nicht bereit eingestuft. Dies sähe nun ganz anders aus. Der Plan sieht vor, dass es auf die Saison 2027/28 zum Mega-Wechsel kommt. Noch steht dieser aber in den Sternen. Ob Barça da mitspielt, ist äusserst fraglich.

6.02.2026 - 17:15
