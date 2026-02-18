SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Aimar García

Brisant: Real Madrid spannt Stadtrivale Atlético ein Supertalent aus

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 Februar, 2026 16:12
Real Madrid steht vor der Verpflichtung des Abwehrtalents Aimar García.

Der 18-jährige Spanier läuft derzeit für die C-Mannschaft von Stadtrivale Atlético auf. Nun wird er laut «AS» den brisanten Wechsel zu den Königlichen tätigen – und das erst noch ablösefrei. Real Madrid könnte Garcia dabei zunächst in der Castilla spielen lassen, also der zweiten Mannschaft.

Der Innenverteidiger ist gebürtiger Madrilene. In der vergangenen Saison spielte er für Unión Collado. Ansonsten lief er stets für Atlético auf – was sich aber wohl im Sommer ändern wird.

