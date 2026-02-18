Brisant: Real Madrid spannt Stadtrivale Atlético ein Supertalent aus

Real Madrid steht vor der Verpflichtung des Abwehrtalents Aimar García.

Der 18-jährige Spanier läuft derzeit für die C-Mannschaft von Stadtrivale Atlético auf. Nun wird er laut «AS» den brisanten Wechsel zu den Königlichen tätigen – und das erst noch ablösefrei. Real Madrid könnte Garcia dabei zunächst in der Castilla spielen lassen, also der zweiten Mannschaft.

Der Innenverteidiger ist gebürtiger Madrilene. In der vergangenen Saison spielte er für Unión Collado. Ansonsten lief er stets für Atlético auf – was sich aber wohl im Sommer ändern wird.