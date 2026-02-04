Real Madrid verhindert Transfer von Fran Garcia in letzter Minute

Eigentlich stand der spanische Linksverteidiger Fran Garcia am Deadline Day diesen Montag unmittelbar vor einem Wechsel in die Premier League. Real Madrid hat dem geplanten Transfer in letzter Minute aber doch noch den Stecker gezogen.

Die Madrilenen wollten den Abwehrspieler dann doch nicht ziehen lassen, auch wenn dieser zuletzt kaum zum Zug kam. Gemäss «The Athletic» haben sie dem Wechsel von Garcia einen Riegel vorgeschoben. Der 22-Jährige ist enttäuscht. Bei Real ist er als Linksverteidiger hinter Álvaro Carreras (22), Ferland Mendy (30) und Edouardo Camavinga (23) zurzeit nur vierte Wahl.

Er wurde bei den Königlichen ausgebildet und kehrte 2023 nach zwei Jahren bei Rayo Vallecano zurück. Garcia kommt seither auf 99 Pflichtspiele. Nach dem geplatzten Transfer hat er zunächst darum geben, individuell trainieren zu können.