Unai Emery im Gespräch

Real Madrid zweifelt an Arbeloa und denkt an Premier League-Coach

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 29 Januar, 2026 16:10
Der neue Trainer Alvaro Arbeloa konnte bei Real Madrid noch nicht jene Akzente setzen, die man sich wünscht. Innerhalb der Klubleitung werden bereits Zweifel am von der Castilla hochgezogenen Coach laut. Ein potentieller Nachfolger steht auch bereits im Visier der Königlichen.

Wie «Sky» berichtet, denken die Real-Bosse unter anderem über Aston Villas Erfolgscoach Unai Emery nach. Der Spanier befindet sich mit seiner Mannschaft in der Premier League eher überraschend voll im Titelrennen. Der Rückstand auf Tabellenführer Arsenal beträgt nur vier Zähler. Die Gunners wurden bei einem Direktduell vor einigen Wochen sogar besiegt.

Emery hat natürlich auch schon in La Liga gecoacht. Allerdings noch bei keinem der absoluten Spitzenklubs. Stattdessen war er unter anderem bei Valencia, dem FC Sevilla und später bei Villarreal aktiv. Sein Vertrag bei Villa läuft erst einmal bis 2029. Die Lockrufe von Real könnten allerdings schon bald laut werden. Für den kommenden Sommer ist ein Wechsel nicht ausgeschlossen.

