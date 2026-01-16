SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Im Sommer

Real-Präsident Perez will mit Haaland-Transfer einen Befreiungsschlag landen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Januar, 2026 13:39
Real Madrid befindet sich sportlich in einer veritablen Krise: Trainer Xabi Alonso wurde nur 7 Monate nach der Ankufnt wieder entlassen, die Supercopa ging ausgerechnet gegen Erzrivale Barça verloren und in der Copa del Rey blieb die Mannschaft auf peinliche Art und Weise an einem Zweitligisten hängen. Klubboss Florentino Perez will nun ein Zeichen setzen: Torjäger Erling Haaland soll im Sommer den Weg ins Santiago Bernabeu finden.

Der 25-Jährige steht schon länger auf der Wunschliste der Königlichen. Was ihnen entgegenkommt: Haaland war schon in jungen Jahren von Real angetan und träumt davon, eines Tages für den spanischen Topklub aufzulaufen. Erst im Dezember sagte er nach dem Gastspiel in der Champions League: «Das ist ein Ort, an dem man spielen möchte.»

Das Problem aus Real-Sicht: Haalands Vertrag bei Manchester City läuft noch bis 2034. Ein Transfer ist mit enormen Kosten verbunden, zudem ist es per se schwierig, die Freigabe für ihn zu erwirken. Wenn dies einem Klub gelingen sollte, dann aber wohl Real Madrid. «Sky» berichtet nun von einem unglaublichen 500 Mio. Euro-Paket, das Real für Haaland schnüren könnte. Voraussetzung dafür ist ein Verkauf von Vinicius Junior: Der Brasilianer ist in Madrid längst nicht mehr unumstritten. Sein Verkauf würde ebenfalls einen dreistelligen Millionenbetrag einbringen und zudem hohe Gehaltskosten sparen.

Perez würde den Tausch Haaland für Vinicius offenbar sehr gerne tätigen.

