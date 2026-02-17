Vinicius bezeichnet Luka Modric als «Besten der Welt»

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Publiziert: 17 Februar, 2026 17:48
Bis im vergangenen Sommer konnte bzw. durfte Vinicius Junior bei Real Madrid gemeinsam mit Spielmacher Luka Modric zusammenspielen. Für den Brasilianer war dies ein ganz besonderes Privileg.

Der Real-Profi findet über den kroatischen Spielmacher, der seit dieser Saison für Milan aufläuft, nur lobende Worte. «Es gibt niemanden wie Modric. Er ist jetzt bei Milan und war letztes Jahr bei Real Madrid. Er ist das Beste der Welt, es ist verrückt», sagt Vinicius.

Und weiter: «Ich vermisse ihn wirklich, da er uns immer irgendetwas gelehrt hat. Er hat es nicht gemocht zu verlieren, nicht einmal im Training. Da wurde er richtig wütend.»

Modric spielte bereits während sechs Jahren für Real als Vinicius im Sommer 2018 zum Klub stiess. Die beiden verstanden sich sowohl auf wie auch neben dem Platz sehr gut.

