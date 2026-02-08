Widersprüchliche Berichte um Sandro Tonali

Im Zuge der Planungen für den Sommer 2026 hält Real Madrid Ausschau nach einer Verstärkung für das zentrale Mittelfeld. Dabei taucht auch immer wieder der Name Sandro Tonali auf, dessen Zukunft bei Newcastle United nicht eindeutig geklärt scheint.

Die Berichte zur Haltung der Madrilenen fallen jedoch unterschiedlich aus. Während «Defensa Central» meldet, dass der italienische Nationalspieler den Königlichen angeboten worden sei, Real Madrid aber kein Interesse an einer Verpflichtung habe, zeichnet «TuttoJuve» ein anderes Bild. Demnach beschäftigt sich Real sehr wohl mit Tonali und bereitet sogar ein konkretes Angebot vor.

Laut «TuttoJuve» soll ein erstes Gebot über 75 Millionen Euro im Raum stehen. Sollte ein Transfer in dieser Grössenordnung zustande kommen, würde Tonali zum teuersten italienischen Fußballer der Geschichte aufsteigen. Ob es tatsächlich zu einem Vorstoss aus Madrid kommt oder das Thema intern bereits ad acta gelegt wurde, bleibt vorerst offen.