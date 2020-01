Zidane äussert sich positiv über Luka Jovic

Sommer-Neuzugang Luka Jovic hat bei Real Madrid nach wie vor einen schweren Stand und kann sich kaum in Szene setzen. Trainer Zinédine Zidane hat den 22-jährigen Serben aber längst nicht abgeschrieben.

Vor dem Halbfinale der Supercopa de España gegen den FC Valencia äusserte sich der Franzose zum jungen Angreifer. “Luka Jovic gehört die Zukunft. Er ist 21 und man muss geduldig mit ihm sein. Ein Spieler braucht Geduld. Er ist ein Kind, das viel lernen will, gut arbeitet, zum Einsatz kommen will”, so Zidane.

Als Fehltransfer will der Real-Coach den früheren Frankfurter auf keinen Fall bezeichnen: “Er ist ein sehr guter Spieler für Madrids Zukunft und wird viele Tore schiessen. Er kann ein kompletter Spieler werden.”

In der laufenden Saison kam Jovic in bislang 15 Pflichtspielen für seinen Klub zum Einsatz. Dabei gelang ihm erst ein Treffer. Zum Vergleich: In seiner letzten Bundesliga-Saison in Frankfurt markierte er in 32 Spielen 17 Treffer.

psc 8 Januar, 2020 10:37