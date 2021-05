Zidane deutet Real-Abschied an

Schon seit Längerem wird über ein Ende von Zinédine Zidane bei Real Madrid berichtet. Der Trainer deutet nun an, dass für ihn im Sommer Schluss ein wird.

Real Madrid und Zinédine Zidane werden im Anschluss an diese Saison sehr wahrscheinlich getrennte Wege gehen. “Es gibt Zeiten, in denen man bleiben muss und andere Zeiten, in denen man zum Wohle aller gehen muss”, sagte der Blancos-Trainer während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen Athletic Bilbao (Sonntag, 18.30 Uhr).

Bestätigt hat er sein Ausscheiden damit natürlich noch nicht. Die Worte, die Zidane wählte, lassen aber deutlich den Schluss zu, dass er Real in wenigen Wochen verlassen wird. Die “Marca” berichtete bereits, dass mit Raúl eine andere Vereinslegende die besten Chancen auf den Trainerposten habe.

Zidane soll vor allem enttäuscht über das sportliche Abschneiden in dieser Saison sein. Wohin es den 48-Jährigen verschlagen wird, ist noch offen. Juventus Turin soll Interesse angemeldet haben. Dort wird wohl Andrea Pirlo nicht mehr länger beschäftigt.

aoe 15 Mai, 2021 16:46