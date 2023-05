Ex-FCSG-Verteidiger Betim Fazliji muss in St. Pauli unten durch

Der frühere St. Galler Abwehrspieler Betim Fazliji macht beim FC St. Pauli in der 2. Bundesliga gerade eine schwierige Phase durch. Eine Rückkehr in die Schweiz ist für den 24-Jährigen dennoch kein Thema.

Fazliji war nach seinem Wechsel ans Millerntor zwar nie wirklich gesetzt, kam in der ersten Saisonhälfte in der Innenverteidigung aber regelmässig zum Einsatz. Seit einer roten Karte nach einem Kopfstoss gegen Düsseldorfs Dawid Kownacki im vergangenen November ist Fazliji ziemlich aussen vor. In den letzten fünf Ligaspielen sass der Kosovo-Schweizer jeweils während 90 Minuten auf der Ersatzbank.

Zwischenzeitlich sind Gerüchte aufgetaucht, wonach es den Abwehrspieler wieder in die Schweiz ziehen könnte. Laut «Bild» ist daran aber nichts dran. Fazliji steckt nicht auf und will sich in St. Pauli durchsetzen.

psc 8 Mai, 2023 16:46