Jan Elvedi hat einen neuen Klub gefunden

Der Schweizer Abwehrspieler Jan Elvedi bleibt nach dem Abstieg mit Jahn Regensburg einen neuen Verein gefunden - wiederum in der 2. Bundesliga.

Wie der 1. FC Kaiserslautern am Mittwoch bekanntgibt, unterschreibt der 26-Jährige für die kommende Saison. Zur Ablöse und der Vertragslänge macht der Verein keine Angaben. Jan Elvedi gibt gegenüber "Nau.ch" an, dass es sein expliziter Wunsch war, zu einem Traditionsverein zu wechseln. In der 2. Bundesliga habe es ihm in den vergangenen drei Jahren sehr gut gefallen, mittelfristiges Ziel sei aber der Sprung in die Bundesliga - nun am liebsten mit Kaiserslautern.

Elvedi konnte trotz dem Abstieg mit Regensburg in der abgelaufenen Saison überzeugen und bestach unter anderem durch eine hervorragende Zweikampfquote.

"Mit Jan Elvedi bekommen wir einen sehr flexiblen Abwehrspieler, der sowohl in der Dreier- als auch in der Viererkette spielen kann. Er bringt viel Tempo und Dynamik mit und hat die richtige Mentalität für den Betzenberg", erklärt Thomas Hengen, Geschäftsführer beim FCK.

Der erste Neuzugang für die neue Saison steht fest: Jan Elvedi wechselt vom @SSVJAHN an den #Betze und ist ab sofort ein Roter Teufel 😈 Herzlich Willkommen in der Pfalz! Alle Infos zum Transfer findet ihr hier: https://t.co/OwbLWE6Hc8 pic.twitter.com/IOcn6JpFrz — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) May 31, 2023

psc 31 Mai, 2023 14:45