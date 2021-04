Jonas Omlin wird in Frankreich ausgezeichnet

Jonas Omlin zeigt beim 1:1 zwischen Lille und Montpellier eine Glanzleistung und wird dafür ausgezeichnet.

Der Schweizer Nationalkeeper hat es in “L’Équipe type” geschafft – also in die Top 11 der französischen Zeitung “LÉquipe” des vergangenen Spieltags. Omlin erhält die Note 7 (von 10), was in der Skala der Zeitung bereits sehr gut ist.

Der frühere Basler- und Luzern-Goalie wechselte im vergangenen August in die Ligue 1 und hat sich auf Anhieb etabliert.

psc 19 April, 2021 10:46