Ridge Munsy hat einen neuen Klub gefunden

Nach einer Saison bei den Würzburger Kickers setzt der Schweizer Stürmer Ridge Munsy seine Reise in Deutschland fort: Der 31-Jährige wechselt zu Hans Rostock.

Beim Drittligisten unterzeichnet Munsy einen Vertrag über zwei Jahre bis 2023. Der ehemalige Luzern-, GC- und Thun-Stürmer hat in der letzten Saison in Würzburg in 27 Ligaspielen sieben Treffer erzielt. Den Abstieg aus der 2. Bundesliga konnte er nicht verhindern.

Munsy freut sich auf die neue Aufgabe im hohen Norden Deutschlands: “Ich bin sehr glücklich für den F.C. Hansa spielen zu können – bei einem Verein mit einer so grossen Geschichte. Mein Ziel ist es, einen Teil zu dieser Geschichte beitragen zu können und dem Verein und der Mannschaft helfen zu können.”

psc 21 Juni, 2021 17:10