Ausfall bei Milan: Alessandro Florenzi fehlt monatelang

Der italienische Nationalspieler Alessandro Florenzi wurde am Oberschenkel operiert und fällt voraussichtlich rund fünf Monate aus.

Der 31-jährige Rechtsverteidiger hatte sich am 4. Spieltag der Serie A gegen Sassuolo verletzt und verpasste danach das Derby gegen Inter und das Champions League-Spiel in Salzburg. Wie Milan mitteilt, musste sich Florenzi inzwischen einem Eingriff am linken Oberschenkel unterziehen. Dieser zwingt ihn nun zu einer längeren Pause.

Der Routinier wechselte in diesem Sommer nach einer einjährigen Leihe fix von der AS Roma zu den Rossoneri und unterschrieb da bis 2025. Die Mailänder zahlten eine Ablöse von 2,7 Mio. Euro, nachdem sie für die vorangegangene Leihe bereits 1 Million nach Rom überwiesen.

Durch den Ausfall von Florenzi können Kapitän Davide Calabria (25) und Neuzugang Sergiño Dest (21) mit mehr Einsatzzeiten rechnen.

