Finale Einigung da: Jashari reist zum Medizincheck nach Mailand

Die Transfersaga rund um Ardon Jashari nimmt für den 21-Jährigen ein positives Ende.

Der FC Brügge hat ein Gesamtpaket in Höhe von 39 Mio. Euro laut Fabrizio Romano angenommen. Jashari darf jetzt zum Medizintest zum Serie A-Klub reisen. Der 22-Jährige selbst hat sich mit den Rossoneri längst über einen Fünfjahresvertrag geeinigt. Er wollte unbedingt zu Milan und bekommt seinen Wunsch nun erfüllt.

Der Schweizer Nationalspieler blickt auf eine überragende Saison im Trikot des FC Brügge zurück, nach der er zum besten Spieler der belgischen Liga gewählt wurde. Auch in der Champions League setzte er einige Ausrufezeichen und eliminierte mit seinem Team in den Achtelfinal-Playoffs beispielsweise den vorherigen Europa League-Gewinner Atalanta.

psc 5 August, 2025 15:59