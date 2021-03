Hakan Calhanoglu will für Galatasaray spielen

Milan-Profi Hakan Calhanoglu hat bei seinem Aufenthalt bei der türkischen Nationalmannschaft verraten, dass er künftig bei Galatasaray spielen will.

Der 27-Jährige ist von der Idee angetan, eines Tages für den Traditionsklub aufzulaufen, wie er auf einer Pressekonferenz bestätigt: “Warum nicht? Ich hoffe, dass ich in Zukunft für Galatasaray spielen werde.” Calhanoglu verweist auch auf sein Löwentattoo, dass eine Hommage an den Klub ist, weil “ich mit Galatasaray mitfiebere.”

Der Mittelfeldspieler steht an einem entscheidenden Punkt seiner Karriere. Sein Vertrag bei Milan läuft aus, die Rossoneri wollen unbedingt verlängern. Allerdings zeigen auch andere Topklubs wie Manchester United grosses Interesse am gebürtigen Mannheimer. Ein Wechsel in die Türkei bereits im Sommer scheint eher unwahrscheinlich, in Zukunft soll es aber eines Tages soweit sein.

