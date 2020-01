Matchwinner Rebic: “Konnte endlich zeigen, was ich kann”

Der Damm bei Ante Rebic scheint endlich gebrochen. Mit seinem Doppelpack schiesst der Kroate den AC Mailand zum 3:2-Sieg gegen Udinese.

Nach seinem Sommerwechsel von Eintracht Frankfurt zum AC Mailand stand Ante Rebic ordentlich in der Kritik. Der Offensivspieler kam in der Serie A nicht in Fahrt, landete nun am Sonntag mit seinem Doppelpack beim 3:2-Sieg gegen Udinese ein Befreiungsschlag und avancierte zum Matchwinner.

“Ich bin sehr zu frieden, weil ich endlich zeigen konnte, was ich kann. Die drei Punkte sind aber am wichtigsten”, erklärte Rebic nach dem Match bei “DAZN”. Für den 26-Jährigen waren die Treffer gegen Udinese zugleich die ersten im Dress der Rossoneri.

adk 19 Januar, 2020 17:23