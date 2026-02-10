Milan-Profi Christopher Nkunku stellt in Bezug auf Wechselgerüchte etwas klar

Während des Transferfensters des Januars war immer wieder die Rede davon, dass Christopher Nkunku den AC Mailand nach nur einem halben Jahr wieder verlassen könnte. Davon wollte der Franzose allerdings nie etwas wissen, wie er nun klarstellt.

Gemäss Nkunku stand ein Abgang bei den Rossoneri für ihn nie zur Debatte. «Ich habe nie daran gedacht, den AC Mailand im Januar zu verlassen, auf keinen Fall», sagt er der «Gazzetta dello Sport». Vor allem Fenerbahçe mit seinem früheren Leipziger Trainer Domenico Tedesco soll sich um ihn bemüht haben. Ein solcher Transfer war für den 28-Jährigen jedoch kein Thema.

Nkunku musste sich in seiner ersten Spielzeit bei Milan zwar immer wieder mal mit einer Jokerrolle begnügen, letztlich geniesst er aber durchaus das Vertrauen Trainer Massimliano Allegri. Zuletzt präsentierte sich der Nationalspieler auch formstark: In den letzten fünf Ligaspielen erzielte er drei Treffer.

Sein Vertrag läuft bis 2030. Die Zusammenarbeit soll demnach noch lange weitergehen.