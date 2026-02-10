SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Stand nie zur Debatte

Milan-Profi Christopher Nkunku stellt in Bezug auf Wechselgerüchte etwas klar

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 Februar, 2026 10:30
Milan-Profi Christopher Nkunku stellt in Bezug auf Wechselgerüchte etwas klar

Während des Transferfensters des Januars war immer wieder die Rede davon, dass Christopher Nkunku den AC Mailand nach nur einem halben Jahr wieder verlassen könnte. Davon wollte der Franzose allerdings nie etwas wissen, wie er nun klarstellt.

Gemäss Nkunku stand ein Abgang bei den Rossoneri für ihn nie zur Debatte. «Ich habe nie daran gedacht, den AC Mailand im Januar zu verlassen, auf keinen Fall», sagt er der «Gazzetta dello Sport». Vor allem Fenerbahçe mit seinem früheren Leipziger Trainer Domenico Tedesco soll sich um ihn bemüht haben. Ein solcher Transfer war für den 28-Jährigen jedoch kein Thema.

Nkunku musste sich in seiner ersten Spielzeit bei Milan zwar immer wieder mal mit einer Jokerrolle begnügen, letztlich geniesst er aber durchaus das Vertrauen Trainer Massimliano Allegri. Zuletzt präsentierte sich der Nationalspieler auch formstark: In den letzten fünf Ligaspielen erzielte er drei Treffer.

Sein Vertrag läuft bis 2030. Die Zusammenarbeit soll demnach noch lange weitergehen.

Mehr Dazu
Er will nach Italien

Sergio Ramos hat seinen nächsten Klub bestimmt
Wechsel vor Vollzug?

Granit Xhaka sagt Milan zu
Wechsel fix

Niclas Füllkrug hat bei Milan bereits unterschrieben
Heisses Thema

Die Milan-Rückkehr von Thiago Silva wird real
Einige Kandidaten

Stürmersuche: Juventus Turin könnte sensationelle Rückkehr vollziehen
Mehr entdecken
Ein Wunsch

Premier League-Verteidiger Alex Jimenez träumt von Real-Rückkehr

10.02.2026 - 16:19
Stand nie zur Debatte

Milan-Profi Christopher Nkunku stellt in Bezug auf Wechselgerüchte etwas klar

10.02.2026 - 10:30
Wenn das Angebot stimmt

AC Mailand offen für Verkauf von Christian Pulišić

8.02.2026 - 13:56
Vertrauen gewonnen

Ex-YB-Profi Zachary Athekame brilliert bei Milan-Startelfeinsatz

4.02.2026 - 14:53
Probleme beim Medizintest

Dramatische Wende bei Mateta: Kein Wechsel zu Milan

2.02.2026 - 16:03
Einige Kandidaten

Stürmersuche: Juventus Turin könnte sensationelle Rückkehr vollziehen

31.01.2026 - 11:49
Unterschrift am Samstag

Milan macht bei Mike Maignan alles klar – alle Zahlen zur Verlängerung

31.01.2026 - 10:33
Wechsel steht zur Debatte

3 Klubs geben Angebote für Christopher Nkunku ab

30.01.2026 - 17:07
Alle Parteien einig

Milan findet seinen neuen Torjäger und verpflichtet Mateta

30.01.2026 - 14:00
Im Hotelzimmer

Niclas Füllkrug werden Schmuck & Uhren im Wert von 500’000 Euro geklaut

22.01.2026 - 11:59