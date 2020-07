Ralf Rangnick zu Milan: Letzte Details geklärt

Ralf Rangnick soll nun definitiv als neue grosse Figur bei Milan installiert werden.

Wie “Sky Italia” und weitere Medien berichten, wird der 62-Jährige Trainer Stefano Pioli ablösen. Ausserdem wird er auch grosse Kompetenzen bei der Spielerrekrutierung und sogar für die medizinische Abteilung erhalten. Der bisherige Technische Direktor, Klublegende Paolo Maldini, muss seinen Posten für Ralf Rangnick räumen. Ihm soll eine Botschafterrolle angeboten werden, die er aber wohl ablehnen wird.

Maldini könnte aus dem Klub ausscheiden, hat er sich in der Vergangenheit doch klar gegen das Engagement von Rangnick gestellt. CEO Ivan Gazidis hat allerdings andere Pläne und will den Weg mit dem früheren RB Leipzig-Trainer gehen. Derzeit ist dieser für Red Bull als Head of International Relations and Scouting tätig. Diesen Posten verlässt er.

Update: Nach Angaben der “Gazzetta dello Sport” soll Rangnick bei Milan einen Dreijahresverrag unterzeichnen.

psc 7 Juli, 2020 09:19