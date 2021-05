Zlatan Ibrahimovic zittert wegen Knieverletzung um die EM-Teilnahme

Die aktuelle Saison ist für Milan-Torjäger Zlatan Ibrahimovic gelaufen. Die geplante Teilnahme an der Europameisterschaft wird zum Wettlauf mit der Zeit.

Seinem Verein wird der 39-Jährige laut “Gazzetta dello Sport” in dieser Spielzeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Ibrahimovic zog sich beim 3:0-Sieg gegen Juventus am vergangenen Wochenende eine Knieverletzung zu. Die Ausfallzeit wird angeblich auf rund vier Wochen geschätzt. Je nach Genesungsverlauf ist auch die EM in Gefahr. Zumindest für das erste Gruppenspiel mit Schweden gegen Spanien am 14. Juni wird es knapp. Ibrahimovic soll aber fest daran glauben, dass er an der Endrunde auflaufen kann. Der Torjäger hatte erst im März dieses Jahres das Comeback für die Nationalmannschaft gegeben.

psc 12 Mai, 2021 15:45