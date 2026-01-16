Das Schweizer Supertalent Alessandro Romano wechselt vorerst in die Serie B

Der Schweizer Mittelfeldspieler Alessandro Romano wird den Rest dieser Saison in der Serie B bestreiten und soll dort regelmässig Spielpraxis erhalten.

Der 19-jährige gebürtige Winterthurer und Sohn von Ex-FCZ-Coach Umberto Romano steht bei der AS Roma bis 2027 unter Vertrag. Er ist dort Kapitän der Primavera und kam zu Beginn dieses Jahres zu seinem Profidebüt. Nun schliesst er sich auf Leihbasis Spezia Calcio an. Die Mannschaft wird von Roberto Donadoni trainiert.

Bereits am Sonntag könnte der Linksfuss erstmals für seinen neuen Klub auflaufen. Romano verfügt auch über den italienischen Pass, läuft derzeit aber für die Schweizer U20-Nati auf.