Juventus hat eine Alternative für den zu teuren Sandro Tonali gefunden

Mittelfeldspieler Sandro Tonali von Newcastle United ist ein Wunschspieler von Juventus. Der Italiener könnte aber zu teuer sein. Die Turiner haben in Person von Ederson nun eine Alternative gefunden.

Der 26-jährige Brasilianer spielt bereits in der Serie A – derzeit noch für Atalanta. Laut «tuttosport» beschäftigt sich Juve konkret mit dem dreimaligen Nationalspieler. Als Ablöse werden rund 40 Mio. Euro veranschlagt. Damit ist Ederson deutlich günstiger als Tonali, den Newcastle angeblich nicht für unter 100 Mio. Euro abgeben möchte. Auch bezüglich Salär ist eine Ederson-Verpflichtung für die alte Dame deutlich realistischer als eine von Tonali.

Juve-Coach Luciano Spalletti soll vom Brasilianer viel halten. Dessen Vertrag in Bergamo läuft noch bis 2027. Mit einem Verkauf im Sommer könnte Atalanta noch eine stattliche Ablöse erzielen.