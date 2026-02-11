SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Spielt bei Atalanta

Juventus hat eine Alternative für den zu teuren Sandro Tonali gefunden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 Februar, 2026 12:34
Juventus hat eine Alternative für den zu teuren Sandro Tonali gefunden

Mittelfeldspieler Sandro Tonali von Newcastle United ist ein Wunschspieler von Juventus. Der Italiener könnte aber zu teuer sein. Die Turiner haben in Person von Ederson nun eine Alternative gefunden.

Der 26-jährige Brasilianer spielt bereits in der Serie A – derzeit noch für Atalanta. Laut «tuttosport» beschäftigt sich Juve konkret mit dem dreimaligen Nationalspieler. Als Ablöse werden rund 40 Mio. Euro veranschlagt. Damit ist Ederson deutlich günstiger als Tonali, den Newcastle angeblich nicht für unter 100 Mio. Euro abgeben möchte. Auch bezüglich Salär ist eine Ederson-Verpflichtung für die alte Dame deutlich realistischer als eine von Tonali.

Juve-Coach Luciano Spalletti soll vom Brasilianer viel halten. Dessen Vertrag in Bergamo läuft noch bis 2027. Mit einem Verkauf im Sommer könnte Atalanta noch eine stattliche Ablöse erzielen.

Mehr Dazu
Von Atalanta

St. Gallen beobachtet Abwehr-Youngster aus Italien
Neuzugänge

Serie A-Klubs vereinbaren am Dienstag 3 Deals für 60 Mio. Euro
Doppelschlag

Fenerbahçe tütet nächsten Millionen-Transfer ein
Rückkehrer

Atalanta schnappt der AS Roma Stürmer Raspadori weg
Ablöse ist klar

Atalanta muss sich mit Fenerbahçe über Zahlungsmodalitäten bei Lookman einigen
Mehr entdecken
Spielt bei Atalanta

Juventus hat eine Alternative für den zu teuren Sandro Tonali gefunden

11.02.2026 - 12:34
Neuer Stürmer

Atlético zahlt 40 Mio. Euro Ablöse für Ademola Lookman

2.02.2026 - 18:48
Nach Spanien

Mehrere Klubs wollen Lookman – Einigung offenbar kurz bevor

1.02.2026 - 15:49
Doppelschlag

Fenerbahçe tütet nächsten Millionen-Transfer ein

31.01.2026 - 10:16
Ablöse ist klar

Atalanta muss sich mit Fenerbahçe über Zahlungsmodalitäten bei Lookman einigen

30.01.2026 - 16:42
PSG gegen Ligakonkurrent

Champions League-Auslosung: Die Playoff-Duelle stehen

30.01.2026 - 12:33
Honest Ahanor

Die Bayern jagen 17-jähriges Abwehrtalent von Atalanta

29.01.2026 - 10:41
Zuzug geplant

Gallagher-Ersatz: Atlético hat 3 Namen auf der Shortlist

19.01.2026 - 17:52
Neuzugänge

Serie A-Klubs vereinbaren am Dienstag 3 Deals für 60 Mio. Euro

13.01.2026 - 14:33
Rückkehrer

Atalanta schnappt der AS Roma Stürmer Raspadori weg

13.01.2026 - 10:35