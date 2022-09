Aebischer spricht über Bologna

Michel Aebischer entstammt der YB-Akademie und möchte sich nun auch beim FC Bologna durchsetzen. Der Nati-Spieler hat nun öffentlich über seinen Wechsel gesprochen.

„Ohne arrogant klingen zu wollen: Wenn ich nicht von meinen Fähigkeiten und meiner Qualität überzeugt wäre, dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht den Schritt nach Italien gewagt. Um es überhaupt in den Profifußball schaffen zu können, ist es wichtig, geduldig zu bleiben, aber auch gleichzeitig den nötigen Biss gepaart mit einer Durchsetzungsfähigkeit zu entwickeln. Ich sehe jede Minute, die ich spielen darf, als einen kleinen Schritt an, der mich näher an mein Ziel Stammplatz bringt“, sagt Aebischer gegenüber „transfermarkt“.

soe 17 September, 2022 13:23