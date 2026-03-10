Remo Freuler kehrt in Bologna für kapitalen Einsatz zurück

Nachdem der Schweizer Nationalspieler Remo Freuler beim FC Bologna zuletzt aussen vor war, soll er am Donnerstag im Hinspiel des Europa League-Achtelfinals wieder eine zentrale Rolle übernehmen.

Der 33-jährige Mittelfeldprofi erhielt am vergangenen Samstag gegen Hellas Verona wegen einer Gelbsperre eine unfreiwillige Pause – prompt verlor seine Mannschaft zu Hause mit 1:2. Am Donnerstag wird Freuler aller Voraussicht nach wieder in der Startelf stehen. Im K.o-Duell geht es unter den letzten 16 für Bologna im inneritalienischen Duell gegen die AS Roma.

In dieser Saison gab es diese Begegnung bislang einmal. Die Giallorossi setzten sich da in der Hauptstadt mit 1:0 durch. Zunächst wird Bologna nun zu Hause antreten.

Die aktuelle Saison verläuft bislang nicht ganz nach Wunsch von Freulers Mannschaft. In der Meisterschaft belegt der aktuelle Pokalsieger den 8. Tabellenplatz. In der Coppa Italia folgte das Aus im Viertelfinale gegen Lazio und in der Europa League musste der Umweg über die Playoffs genommen werden, wo sich die Norditaliener dank zweier 1:0-Minisiege gegen die Norweger von Brann Bergen durchsetzen konnten.

Mit Simon Sohm steht seit Beginn dieses Jahres noch ein weiterer Schweizer Nationalspieler im Kader der Rossoblu. Bislang kam er nach seiner Ankunft in rund der Hälfte der Partien in der Startelf zum Zug.